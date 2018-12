Doorrijder in Den Bosch verongelukte Indy (17) ‘raakte in shock toen hij haar zag’

Aanpak algengroei in Bossche Hofvijver kost bijna halve ton

3 december DEN BOSCH BV Paleiskwartier geeft de langdurige strijd tegen flinke algengroei in de Hofvijver bij de Statenlaan niet op. Maandag is zogenaamde vraatbescherming geïnstalleerd. Het gaat om groene kunststof kooien die dinsdag in het water boven de parkeergarage worden gezet.