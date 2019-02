Drie doden op A59 bij Rosmalen zijn stelletje en vriendin uit Portugal

B en W sluiten bebouwing deel Annapark Hintham op voorhand niet uit

14:29 HINTHAM - Bij het besluit over de bouw van 16 appartementen in het Annapark in Hintham, spelen belangen van groen en natuur een rol náást de behoefte aan woningen in de stad. Maar B en W van Den Bosch willen op voorhand niet uitsluiten dat er gebouwd wordt in het park.