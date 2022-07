Drie gewonden bij botsing op A2 bij Den Bosch, drie kinderen ongedeerd

Wegens ‘ernstig gevaar voor de openbare orde’ mag zonnestu­dio aan Hildebrand­straat een jaar dicht

DEN BOSCH - Burgemeester Jack Mikkers mag de zonnestudio en schoonheidssalon aan de Hildebrandstraat in Den Bosch voor een jaar sluiten. Dat is bepaald door de voorzieningenrechter. Volgens hem vindt de burgemeester terecht dat sprake is van ‘ernstig gevaar voor de openbare orde’.

