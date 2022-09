Drie mannen uit Waspik en Waalwijk aangehouden voor betrokkenheid bij dood Bredanaar (68) in Helvoirt

Bouwritu­eel ‘Bris­tol-pand’: ‘Hopelijk woon ik hier over een klein jaar’

DEN BOSCH - De gewijde plek waar héél vroeger de Geertruikerk met het gelijknamige klooster heeft gestaan en tot voor kort de Bristol was gevestigd, wordt verbouwd tot een wooncomplex. Belangstellenden onder wie één toekomstige bewoner hebben de mogelijkheid benut om volgens een middeleeuws gebruik ter plekke een muntje in het cement te stoppen. Wie weet gaat het bouwritueel later het verschil maken...

29 augustus