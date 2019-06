Droogte noopt nu al tot sproeiverboden in Brabant

Stoelen in Bossche Casinotuin vernield en in water gegooid: ‘Camera­beel­den bij politie’

15:41 DEN BOSCH - Binnen een paar weken is het al misgegaan met de stoelen die de gemeente in de Bossche Casinotuin heeft laten plaatsen. Een woordvoerder van de gemeente maakte woensdag bekend dat in het weekeinde 18 stoelen bij het bruggetje van de Cavaleriestraat in het water zijn gegooid.