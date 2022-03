Duurzaam Cromvoirt wil zelf energie opwekken: ‘Grote windmolens niet nodig’

Winkeldief ‘vergeet’ dat hij Nike-pet in z'n jas heeft gestopt: ‘Voor het eerst marihuana gebruikt’

DEN BOSCH - Bij zijn aanhouding voor een winkeldiefstal in Den Bosch vonden agenten dat de asielzoeker (24) opvallend veel laagjes kleding over elkaar had. Gestolen? ,,Nee, ik had het koud en dan trek ik extra kleren aan. Ook tegen de rugpijn’’, zegt de uit Marokko afkomstige man tegen politierechter Appelboom.

