EBI neemt nog geen maatregelen na onthullingen omkoping bewakers: ‘Doet geen recht aan het werk dat ze doen’

De EBI vindt het ‘kwetsend voor medewerkers om op deze manier in diskrediet gebracht te worden.’ ,,Het doet geen recht aan het werk dat zij dag in, dag uit doen”, aldus de woordvoerster.

Volgens NRC zou Taghi vanuit de EBI meerdere keren contact hebben gehad met de buitenwereld. Zo zou hij in november 2020 diverse malen over en weer hebben gecommuniceerd met de Italiaanse maffiabaas Raffaelle Imperiale. Taghi zou hierbij hulp hebben gekregen van een of meerdere gevangenisbewaarders . Volgens de krant zou de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI de beveiligde inrichting hier vorig jaar november al op hebben gewezen.

Verregaande bevoegdheden

De woordvoerster laat weten dat het voor de EBI zeer relevant is dat informatie op tijd gedeeld wordt. ,,Als signalen door diensten bij ons gemeld worden, nemen we deze altijd uiterst serieus en handelen we daar ook naar”, zegt Lemmen over de inlichtingen van de FBI. Toch is de woordvoerster het niet helemaal eens met het NRC-artikel. ,,Er wordt een beeld geschetst dat een directeur verregaande bevoegdheden heeft.”