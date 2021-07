Edward (49) uit Empel krijgt levensreddende stamceltransplantatie dankzij anonieme donor

Twee spelers van het Nederlands Elftal zouden tijdens het EK als ambassadeur van de stichting Matchis aandacht vragen voor de behoefte aan stamceldonoren. Maar ja, Nederland is uitgeschakeld, dus Luuk de Jong en Cody Gapko zien we niet meer. Maar Edward Vinken (49) uit Empel wil die rol heel graag overnemen. Want Vinken kent als geen andere het belang: hij kan alleen verder leven blijven dankzij een stamceldonor. En die is in mei ergens gevonden: tussen de 32 miljoen donoren in de wereldwijde databank.