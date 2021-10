Een boottocht met verhalen over de dood, schedels en vleermuizen als visitekaartje van Den Bosch

Een stoet zwarte gedaanten loopt vanuit het Design Museum richting de Waterstraat. Het moet voor Bosschenaren die afgelopen weekend door de Waterstraat lopen een bijzonder gezicht zijn, laat in de middag of vroeg in de avond. De stoet is op weg naar een goth-boottocht over de Binnendieze. Dit alles in het kader van de expositie GOTH - Designing Darkness die halverwege deze maand is begonnen.