Een drugshol in Empel? Nee hoor, dat ligt net wat anders

Omtzigt bezorgt Brabantse CDA’ers dubbel gevoel met eigen partij: ‘Voor het eerst in 46 jaar staat mijn stem niet vast’

DEN BOSCH - Iedereen snapt dat hij is gaan lopen, maar dat wil niet zeggen dat CDA’ers in Brabant blij zijn dat Pieter Omtzigt een eigen partij opricht. De geliefde Tukker wordt gevreesd. ,,Hopelijk kunnen we samen met Pieter optrekken.”