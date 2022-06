Een ode aan de Bossche liefde en een eerbetoon Nirvana, deze uittips mag je niet missen

Ricoh vertrekt uit blikvanger in Bosch Paleiskwar­tier: ‘Heel jammer dat ze gaan’

DEN BOSCH - Het Nederlandse hoofdkantoor van Ricoh verlaat het Bossche Paleiskwartier. De Japanse onderneming in ‘digitale kantooroplossingen’ is in onderhandeling over een kleiner pand in Den Bosch. Een opmerkelijke verhuizing, want in 2013 was Ricoh het eerste grote commerciële bedrijf dat in het Paleiskwartier landde.

27 juni