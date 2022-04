Een ode aan de Bossche moeder, maar bestaat die wel?

Winkel­nieuws in Den Bosch: Rituals opent filiaal in pand Gassel­straat en keert niet terug in JBZ

DEN BOSCH - Rituals gaat zich vestigen in het pand aan de Bossche Gasselstraat, waar jarenlang een Rabo-filiaal was gevestigd. Het is de bedoeling dat de zaak op 14 juli wordt geopend. Jaren geleden opende Rituals een filiaal in een pand aan de Vughterstraat. Volgens een woordvoerder van het bedrijf blijft deze zaak daar.

22 april