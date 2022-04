Een tikkeltje saai, maar een bestuurder kan niet altijd shinen

Er is in ieder geval een andere kant, zoveel is duidelijk. In een klein deel van Duitsland zouden ze Van Olden nog kunnen herkennen als Herr Antje. Dat zit zo. ,,Na mijn diensttijd had ik een half jaartje niets te doen en ik kende een jongen uit Schijndel die in Duitsland kaas op de markt verkocht. Ik was daar in die maanden op donderdag en vrijdag de Höllandische Käse König.’’ Aan zijn ogen is te zien dat het bij de Oosterburen een mooie tijd geweest is.



Net iets minder mooi was de tijd dat 16-jarige Huib moest verhuizen van Castricum naar Schijndel. Weg van zee, bossen, vrienden en feesten. Op weg naar drie jaar gymnasium Beekvliet in Gestel. ,,Door wat aanpassingsproblemen was ik nogal recalcitrant.’’