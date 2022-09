Een tip na oproep in Opsporing Verzocht over Bosschenaar die is mishandeld in Drakenfontein

Bossche­naar die Ad (85) doodreed in Schijndel weer op vrije voeten

SCHIJNDEL - De 28-jarige Bossche automobilist die vorige week werd aangehouden na de dodelijke aanrijding in Schijndel, is inmiddels weer vrijgelaten. Het is volgens het Openbaar Ministerie (OM) niet in het belang van het onderzoek om hem langer vast te houden. Wel blijft de Bosschenaar verdachte in de zaak.

9 september