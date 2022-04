Ein-de-lijk: Beste Bossche Gebouw 2015-2020 wordt bekend

In totaal waren er afgelopen jaar 52 gebouwen en projecten genomineerd. Van grote en bekende projecten zoals het gebouw van Appèl aan de A2, de transformatie van het voormalige pand van Brabants Dagblad aan het Emmaplein, Bolwerk Sint-Jan of de zuidelijke stadswalzone met parkeergarage St.-Jan, maar ook kleinere projecten zoals verschillende woningen in Empel en Vught, maar ook Camping Koffietent aan de Orthenbrug.

Het was de bedoeling dat in november de winnaars (in de categorieën Groot en Klein) bekend zouden worden, maar door de coronamaatregelen was een uitreiking niet mogelijk. Nu dat wel weer kan, is er meteen een datum geprikt: 14 april om 19.30 uur in de Willem Twee. Liesbeth van de Pol, die met haar project de Amazones het Beste Bossche Gebouw 2010-2015 won, reikt de prijs uit. ,,Het belooft een drukke avond te worden", zegt Stan Wagter van het Bossche Architectuur Initiatief (BAI).