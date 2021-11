Ein-de-lijk heeft Hans (58) zijn levensreddende hartoperatie achter de rug

Man nog in politiecel nadat hij andere man in Den Bosch van kademuur duwde: ‘Nader onderzoek nodig’

DEN BOSCH - Een man (40) zonder vaste woon- of verblijfplaats zit nog steeds opgesloten in een Bossche politiecel op verdenking van het van de kade duwen van een Poolse man (42) zonder vaste woon- of verblijfplaats.

12:40