En nu nog die carnavalskraker, componist Chiel Nugter heeft zijn roeping gevonden

Buiten in de tuin dartelen de kippen vrolijk rond een standbeeldje van Beethoven. Voor de eieren heeft hij de kippen niet, maar gezellig is het wel. Chiel Nugter zit er relaxt bij in zijn knusse huis in Orthen. De 30-jarige gitarist en componist heeft net een van zijn grootste projecten afgerond.

Samen met een kamerensemble heeft hij gewerkt aan een gloednieuw album Masquerade. Als je de muziek hoort, valt er niet veel te verbergen. Verbeeldingsvolle, neoklassieke muziek die rijk is aan melodie en meditatieve momenten.

De mediterrane sfeer is overduidelijk. De lokroep van steden als Venetië, Athene en Rome is nooit ver weg. ,,Ik heb veel gereisd en landen als Griekenland en Italië hebben me altijd overrompeld door hun schoonheid. Die sfeer die een zwoele zomeravond op kan roepen, hoor je terug in mijn muziek.”

Zo’n vijf jaar geleden is Bosschenaar Chiel Nugter gaan componeren. Een late roeping waar hij gehoor aan moest geven. ,,Ik heb een horecadiploma. Maar muziek is mijn ware passie.”

Al vanaf zijn 8ste speelt Nugter gitaar. Tussen zijn 12de en 20ste ondervond hij een ware creatieve brainstorm. Honderden melodieën kwamen bij hem bovendrijven. Ideeën die hij netjes heeft opgeslagen in zijn laptop. ,,Daar put ik nog steeds uit. Die puurheid van die oude melodieën is goud waard.”

Op zijn gitaar speelt Nugter een bekende melodie. Je herkent meteen Scar Tissue van de Red Hot Chili Peppers. ,,Iemand als John Frusciante trof de pure kern met zijn melodieën. Het lijkt heel simpel maar dat is het niet.”

Duivelskunstenaar

Op zijn zevende album Masquerade toont Nugter zich een ware duivelskunstenaar. Van het weemoedige Getijde tot het dansante Waltz of the Dancing Puppets. Met zijn korte instrumentale werken bespeelt hij vele gemoedstoestanden.

Het romantische Kwetsbaar is één van de hoogtepunten. Neoklassieke muziek waar je een eigen film bij kunt bedenken. Nugter werkte voor dit album samen met het Haagse kamerensemble Zoef van hoboïste Maud Busschers en zijn vaste pianist Chris van de Kuilen.

,,Tijdens de opnamedagen sliepen musici bij mij thuis. Tentje in de tuin. Dat was erg gezellig, zeker voor een componist die vaak in zijn eentje zit te ploeteren.” Muzikaal advies wint Nugter in bij componist Peter van Beijnum, bekend van onder anderen Stadsopera Jheronimus en veel musical- en carnavalsmuziek.

,,Stiekem droom ik er ook van om eens zo’n carnavalskraker te schrijven. Die veelzijdigheid hoort bij mij, er zijn geen grenzen. Muziek is muziek. Mijn ultieme wens is om met een symfonieorkest samen te werken.” Een uitnodiging om zijn Masquerade-muziek te komen spelen op NPO Radio 4 is alvast binnen. ,,Ik heb nog zoveel plannen in mijn hoofd. Een volgend album met louter pianowerken zit al in de pijplijn.”