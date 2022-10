Energietoeslag op je restaurantbon of duurdere gerechten: horeca hoopt op begrip van klanten

Kikvor­schen luisteren mis op als start van de elfde van de elfde

De Kikvorschen verzorgen op de elfde van de elfde de muziek tijdens de viering in de Sint-Jan. De mis van 9.30 uur als start van elf-elf in Den Bosch zou zo maar eens een traditie kunnen worden. Bij de mis is iedereen welkom.

26 oktober