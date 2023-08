Enorme ravage na explosie in vakantiehuis Rosmalen: ‘Knal ging echt bizar hard’

Selectie FC Den Bosch krijgt ‘garantie tot aan de kerkdeur’ bij kennisma­king met de binnenstad

DEN BOSCH - ‘Spelen voor de stad’ is een kreet die vaak wordt rondgeslingerd bij voetbalclubs. Bij FC Den Bosch is het in ieder geval niet gelogen. De club ging donderdagmiddag met de selectie de binnenstad in om hen kennis te laten maken met de stad (en supporters).