EOD betreedt met bompakken ontruimd appartement in Bossche woonwijk voor gevaarlijke stof in berging

Mikkers mag straks meer lokale coronare­gels maken: maar waar gaat-ie ingrijpen?

22 oktober DEN BOSCH - Met de nieuwe wetgeving krijgen burgemeesters in Nederland op lokaal niveau meer ruimte om zelf maatregelen tegen het coronavirus te nemen. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wil weten wat de gemeenteraad belangrijk vindt. Meer ruimte voor de horeca, het afsluiten van wijken of buurten, blijven praten of hard optreden?