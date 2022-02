Explosief ontploft bij kickboksschool in Den Bosch: Mogelijk relatie met aanslagen op Bossche slagerij

Afgelopen dinsdagnacht werd een deur van de slagerij doorboord met negen kogels. Vorig jaar werd daar een aanslag gepleegd met handgranaten waarvan er één veel schade veroorzaakte. De eigenaar van de slagerij zei vorig jaar in het Brabants Dagblad niet uit te sluiten dat de aanslag te maken had met een zoon. Hij doelde op degene die als voormalig wereldkampioen kickboksen in 2018 een contract tekende bij ‘s werelds grootste kickboksbond Glory. Datzelfde jaar werd hij veroordeeld voor deelname aan een vechtpartij in de rechtbank in Den Bosch.

Fighting Talents

Deze Bosschenaar traint regelmatig bij kickboksschool Fighting Talents dat is gevestigd in het gebouw waar donderdagnacht een handgranaat is geëxplodeerd. Vanochtend werd de slagpin van een handgranaat aangetroffen bij het pand aan de Eendenkooi. De politie gaat er vanuit dat de handgranaat is gegooid vanuit een rijdende auto.

De handgranaat verklaart schade aan de gevel van het pand, bomen op de parkeerplaats en een auto op tien meter afstand van het gebouw. Ook de voordeur van de woning die tot het gebouw behoort werd beschadigd.

Björn (18) een van de bewoners van het pand, was thuis tijdens de explosie. Hij bevestigt desgevraagd dat de kickbokser en toe traint in het gebouw. Maar hij benadrukt er verder niks over te weten. Hij zegt donderdagnacht om 04.45 uur een harde knal te hebben gehoord. ,,We dachten dat het vuurwerk was, dat gebeurt hier wel vaker. Maar het hele gebouw schudde en dat hadden we niet eerder meegemaakt", zegt hij, de schade bekijkend.

Gaten in de deur

Pas vanochtend, rond 08.30 uur, kwamen Björn en zijn familieleden erachter wat de schade was. ,,We zagen gaten in de voordeur en toen we verder keken, zagen we ook de schade aan de gevel van het gebouw waar de kickboks- en fitnessschool in zitten. Vervolgens hebben we de politie gebeld en die zijn hier om 08.45 uur gekomen. Sindsdien is hier de boel afgezet.”

Speurtocht

Aan de gevel hangen twee camera’s die de politie mogelijk houvast geven over wat er vannacht is gebeurd. Medewerkers van Forensische Opsporing gaan uit van één explosie. Ze speuren met een zaklantaarn naar sporen in planten bij het gebouw. Dat doen zij ook bij twee afvalcontainers die zijn doorboord door scherven van het ontplofte explosief. Zo’n 5 meter boven de ingang is een raam vernield.

Het gebouw is nog steeds geopend, maar niet via de hoofdingang. Testen voor toegang, dat ook in het pand is gevestigd, is nog steeds toegankelijk voor mensen die zich willen laten testen. De bedrijven die verder in het pand zijn gevestigd zijn onder andere kickboksschool Fighting Talents, fitnessschool Snap fitness 24-7 en fysiotherapie praktijk Moov.

