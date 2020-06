Extra camera's in Bossche binnenstad: ‘Om bezoekers te tellen’

Kerk­koor zingt in augustus weer uit volle borst: Sint-Jan heeft plaats voor zo’n 250 parochia­nen

10:27 DEN BOSCH - ,,Ik schat zo’n 200 tot 250 kerkgangers”, zegt koster Rien van der Zanden terwijl hij de afstand nog eens nameet. ,,Dat is tien procent als het - oneerbiedig gezegd - tijdens carnaval met 2200 man ‘volle bak’ is in de Sint-Jan.”