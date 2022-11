Extreem hard vuurwerk klinkt nu al in Den Bosch: ‘Het lijken wel bommen’

De Stad van Theo Libregts: ‘De binnenstad is de mooiste plek van de hele Meierij’

DEN BOSCH - Theo Libregts is specialist openbare verlichting bij de gemeente Den Bosch en in zijn vrije tijd te horen op Radio Mexico. ,,Elf-elf is veranderd, maar die verbondenheid blijft iets om trots op te zijn.”

31 oktober