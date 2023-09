Familieagent Carlo helpt gezin dat dochter verloor: ‘Vader zat vol wraakgevoelens, hij wilde de verdachte gaan opzoeken’

Aanslag op jong gezin met baby in Nuland: molotov­cock­tails naar woning en auto gegooid

NULAND - In Nuland zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vermoedelijk meerdere molotovcocktails naar een woning en een auto van een gezin gegooid. Dat gebeurde rond 03.20 uur aan de Akkerpolei. Een auto van het gezin is daarbij in brand gevlogen. Niemand raakte gewond.