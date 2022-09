Familieleden van woonwagenbewoners krijgen voorrang op schaarse plekken op kamp: ‘Mijn zoon kan eindelijk hier wonen’

Bonnenre­gen door inrijver­bod: in paar weken tijd maar liefst een half miljoen aan boetes in Den Bosch

DEN BOSCH - Het regent bekeuringen in de Van Berckelstraat in Den Bosch. De afgelopen weken is voor een half miljoen euro aan boetes uitgedeeld. Ruim 4600 automobilisten gingen sinds begin augustus op de bon voor het negeren van het inrijverbod.

22 september