Fans zijn Albert West nog steeds trouw: muzikaal evenement in De Kentering

ROSMALEN - Vijf jaar na de eerste editie is er zaterdagavond 15 oktober weer Remember Albert West, het muzikale evenement als eerbetoon aan de in 2015 overleden zanger. Deze keer zelfs met kleindochters op het podium!

Terwijl er in De Kentering druk wordt opgebouwd, heeft mede-organisator Leander Pennings wel even een momentje om te vertellen waarom er een tweede editie van Remember Albert West wordt georganiseerd. ,,Zijn muziek spreekt nog steeds heel veel mensen aan. Bovendien hebben we ook bijzondere vocalisten. Zijn dochter Josine treedt op, net als zijn broer Ad. Daarnaast staan ook de kleindochters en achternichtjes van Albert West op het podium. Ze noemen zich The West Girls. Het zal daarom best een avond vol emoties zal worden. Genieten van zijn muziek, maar ook weemoed omdat hij er niet meer is.”

Uit heel Nederland

Het verbaast Pennings dat de kaarten niet alleen gekocht zijn door mensen uit Rosmalen, maar dat de bezoekers uit heel Nederland komen. ,,Uit Vlissingen, Amsterdam, Enschede en zelfs België. Dan merk je dus dat er echt nog een grote groep trouwe fans is.”

Dat precies vijf jaar na de eerste editie, een tweede volgt, is eigenlijk puur toeval. ,,We wilden het twee jaar geleden al organiseren, maar ja corona hè.” Dan blijkt het kleine momentje wat Pennings heeft voorbij, want hij krijgt te horen dat een lid van The Wieners corona heeft. Ze kunnen daarom niet komen. En dat terwijl de band zo goed bij de avond paste.

,,Deze keer gaat het niet alleen om de muziek van Albert West zelf, maar ook om de muziek waar hij zelf zo van hield. The Wieners spelen dat repertoire van eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Ze zouden ook Why Worry spelen van de Everly Brothers, een nummer dat zelfs op de uitvaart van Albert werd gedraaid. Maar nu moeten we even schakelen. Tja, corona hè...”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.