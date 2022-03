Fatale steekpartij in Rosmalen, twee verdachten aangehouden

Niet meer struikelen over de plastic­berg (zoals) tijdens carnaval: organisato­ren van evenemen­ten pakken het aan

DEN BOSCH - Met de enorme berg plastic wegwerpbierbekers op straat was de duurzaamheid afgelopen carnaval ver te zoeken in de Bossche binnenstad. Maar de gemeente wil de komende jaren extra werk maken van het verduurzamen van allerlei evenementen in Den Bosch.

16 maart