Feesten bij De Vliert in Den Bosch smaakt naar meer: ‘Het is een goed festivalterrein’

met video Chauffeur wilde vanwege regen zo dicht mogelijk bij bushokje stoppen en raakte dit met zijn spiegel

DEN BOSCH - Hij wil best wat zeggen, de Arriva-chauffeur van de transferiumbus die zaterdagmiddag in de Bossche binnenstad het bushokje raakte waardoor zes mensen gewond raakten door glasscherven. Het huilen staat hem nader dan het lachen, nadat hij het in een politiebusje is ondervraagd.

10 september