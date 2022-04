Feesten op een kleurrijk leven na de middelbare school. Laatste schooldag langs het water

Geen paniek, wachttij­den reisdocu­men­ten in deze regio zijn niet extreem

DEN BOSCH/VUGHT/MAASDRIEL/SINT-MICHIELSGESTEL - Het is druk ja en het wordt iets drukker, maar om nu massaal een nieuw reisdocument aan te vragen is ook weer niet nodig. Van extreem lange wachttijden is in de regio Den Bosch en Maasdriel geen sprake.

