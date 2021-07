Festivals treuren, twijfelen en hopen: ‘We staan met de rug tegen de muur’

Man (25) raast met 151 km/u over de N279 bij Den Bosch

9 juli DEN BOSCH - De politie hield in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 2.30 uur een man aan die met 151 kilometer per uur over de N279 reed. Hier geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Het bleek te gaan om een 25-jarige inwoner uit Breda.