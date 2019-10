Festivaltaferelen op stoep Provinciehuis voor komst honderden boze boeren

Video Jeugdbrand­weer Vught 25 jaar: ,,‘Echt’ oefenen leuker dan een computer­spel­le­tje”

10:23 VUGHT - De jeugdbrandweer in Vught bestaat een kwart eeuw. De groep, zo’n dertig jongens en meisjes tussen de 11 en 18 jaar, is dé kweekvijver voor brandweerposten in de omgeving van Den Bosch zoals Vught, Haaren en Helvoirt.