Fijn al die kaartjes, maar eenzaamheid blijft wel moeilijk

ROSMALEN - Nadat haar verhaal vorige week in deze krant te lezen was, gingen we gisteren terug om Anny de opbrengst van de kaartenactie te overhandigen. Helpt zo’n actie of is er meer nodig?

Anny (80) kreeg behoorlijk veel positieve reacties. Haar buurvrouw van 93 belde nog: ,,Meid, je staat in de krant!” Ze hoorde dat het zo herkenbaar was, haar gevoel van alleen zijn en de behoefte eens over politiek of cultuur te praten in plaats van over de (klein)kinderen. Het waren wel wat jongere mensen die dat vonden. En ondanks de herkenbaarheid, gaf niemand openlijk toe er ook last van te hebben.

Eenzaamheid blijft moeilijk onderwerp

Quote Moeilijk onderwerp om open over te zijn. Niemand wil toch zielig gevonden worden? Opvallend was wel dat haar generatiegenoten alleen opmerkten dat ze het gelezen hadden. En daar bleef het bij. Tja, misschien was het een beetje beledigend dat ze over ouderen zei dat ze vaak alleen over ziektes en de kinderen kunnen praten. Aan de andere kant, merkt Anny dat eenzaamheid en alleen zijn moeilijke onderwerpen blijven om open over te zijn. Niemand wil toch zielig gevonden worden? En daar hangt het idee van eenzaamheid toch altijd mee samen. Maar wat als je geen clubjesmens bent, zoals Anny. Als je wel goed kunt praten, maar niet goed contact kunt maken. Dat je zoiets als praten over koetjes en kalfjes gewoon moeilijk vindt.

En ze heeft wel kennissen hoor. Toen Peter er nog was kwamen ze een vrouw tegen op het terras en later een echtpaar. Ze raakten aan de praat. Peter voerde het hoogste woord. Hij kon juist dat, wat Anny moeilijk vond. Social talk, veel praten, maar jezelf niet blootgeven. Ze heeft zichzelf misschien wat achter hem verscholen. Als ze ergens naartoe gingen, liet ze hem als eerste naar binnen gaan. Ze was zich wel bewust van het gevaar om weinig sociale contacten te hebben. Ze probeerde het wel, vertelde ze vorige week ook, door lid te worden van ouderenorganisatie HEVO en op yogales te gaan, maar aansluiting vinden, zich in de groep mengen, dat vond ze moeilijk. Altijd al hoor en na haar vijftigste vond ze het nog lastiger. Ze is sowieso geen vlotte, zegt ze zelf.

Waardering en spanning

De kaarten die ze ontving, gaat ze nog wel uitgebreid lezen. Her en der ziet ze al een e-mailadres staan en zelfs een telefoonnummer. Ze waardeert het echt dat mensen de moeite hebben genomen, maar ze is ook al tachtig en alleen ... ze moet zich noodgedwongen afvragen wat de intentie achter die kaarten is. Het is ook eng om de stap te zetten om een e-mail te sturen of een telefoonnummer te bellen. Zoals er wel meer eng is, sinds Peter is overleden. De loodgieter die moet komen bijvoorbeeld. Ze belt dan een bekend bedrijf en hoopt dat het goed uitpakt. Misschien worden ouderen ook wel te bang gemaakt, maar ja, ze is gewoon voorzichtig. Ze heeft ook geen kinderen die zulke zaken voor haar regelen.

Twee buddy’s

Wat ze wel geregeld heeft, is wat er moet gebeuren als ze niet meer capabel is om voor zichzelf op te komen. Twee vrienden zijn haar buddy’s geworden. Als ze er niet meer toe in staat is, zijn zij gemachtigd zaken over te nemen. Ze mogen haar ook in de medische wereld vertegenwoordigen. Zoiets moet je gewoon doen, vindt ze, want als ze morgen een beroerte krijgt en ergens in de kamer ligt, wat dán? Nu zijn er mensen die weten wat ze wil en kan ze ook daarin haar waardigheid behouden.

Recht op eenzaamheid?

En over eenzaamheid? Ja, kijk, zo’n kaartenactie is hartstikke sympathiek, maar de vraag is of de maatschappij het op moet lossen. Mensen mogen ook het recht op eenzaamheid hebben. En geen enkel mens heeft dezelfde wensen. Soms moet je ook gewoon kunnen zeggen: nu even niet, laat me met rust.

