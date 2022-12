Flatbewoner gaat na hoe het zit met overstroming: ‘Mijn bovenbuurman ging mij te lijf met een stok’

Willem­spoort ‘2’ krijgt vorm, ondanks rechtszaak over geluids­over­last

DEN BOSCH - Weinig bezoekers van het Bossche JBZ zal het ontgaan; de bouw van de parkeergarage voor Willemspoort-Zuid op het oude transferium is in volle gang. Later verrijzen hier ruim 500 woningen, terwijl er nog een rechtszaak loopt.

13 december