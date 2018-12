Floor in ’t Veld (18) vecht voor haar boodschap: ‘Iedereen is gelijk en doet ertoe!’

Stadskroniek Matan vroeg om vrede alstu­blieft

8:24 Hij is er een van een drieling. In Jeruzalem geboren, eenentwintig jaar geleden. Zijn naam: Matan, wat in het Hebreeuws geschenk betekent. Zelf kreeg-ie het niet altijd cadeau. Het huwelijk van zijn Nederlandse moeder en Israëlische vader strandde, nadat het gezin was geëmigreerd. Vanaf de kleutertijd groeide Matan in Roermond op. In 2015 verhuisden ze naar Rosmalen. Nu heeft Matan twee broers en drie zussen en een stiefvader, die hem bevalt. Met doorleefde ernst: ,,Je wil je moeder toch gelukkig zien.”