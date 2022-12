Fouad is allesbehalve een ‘thuisfluiter’, want zelfs na een 8-3 nederlaag is de tegenstander vol lof

Statiegeld­be­kers waren een succes tijdens 11-11: ‘Maar ’s avonds werden ze wel weggegooid door jongeren’

DEN BOSCH - Tijdens 11-11 waren in de Bossche binnenstad ruim 252.000 statiegeldbekers in omloop. Daarvan werd 84 procent ingeleverd om bij een volgend evenement (carnaval) te worden gebruikt. De rest is niet ingeleverd of onbruikbaar door breuk. ,,Na een uur of half negen ’s avonds werden bekers weggegooid. Vooral door jongeren.’’

30 november