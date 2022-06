Friet en ijs voor 62 geslaagde leerlingen van de Sancta Maria Mavo in Den Bosch: ‘Ik begon echt te schreeuwen’

UPDATE Politie: ‘Weinig twijfels over doden Zesde Reit, moeder en dochter. Geen anderen betrokken bij hun dood’

DEN BOSCH - Hoewel het nog niet officieel is vastgesteld, heeft de recherche weinig twijfels meer over de identiteit van de twee dode lichamen, die donderdagavond in een woning aan de Zesde Reit werden aangetroffen. Het gaat om de bewoners; een 64-jarige vrouw en haar 35-jarige dochter.

8 juni