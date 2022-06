Friet en ijs voor 62 geslaagde leerlingen van de Sancta Maria Mavo in Den Bosch: ‘Ik begon echt te schreeuwen’

Gelukkig getrouwd Het geluk lacht het Bossche diamanten paar Hans en Anny toe, maar: ‘We hebben ook weleens oorlog’

ENGELEN – Eigenlijk was de moeder van Anny Leuver een beetje wantrouwig tegenover moppentapper Hans van Buul. Ga daar nooit meer mee, was het advies. Maar Anny vond dat ze een afspraak had die ze moest nakomen. ,,Nu zijn we zestig jaar verder.”

1 juni