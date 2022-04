Frontale botsing tussen fietsers in Den Bosch, oudere man en meisje gewond naar ziekenhuis

Man die vrouw bewuste­loos sloeg op straat in Den Bosch nog steeds spoorloos

DEN BOSCH - Horecapersoneel herkent hem niet en ook een regionale oproep heeft weinig opgeleverd over zijn identiteit. De man die in oktober van vorig jaar onder meer een vrouw bewusteloos sloeg in de Kruisstraat in Den Bosch, is sinds het voorval spoorloos. Door de mishandeling liep de vrouw een hersenschudding op, maar camerabeelden wijzen uit dat het nog slechter had kunnen aflopen.

20 april