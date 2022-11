Geen onderbroekenlol tijdens avond over de overgang: ‘Wat als de doos met eieren leeg is?’

ROSMALEN - Tijdens de theatervoorstelling van gynaecologen Kerkhof & Kerkhof in Rosmalen ging het vooral over de overgang. Toch was er ook een andere boodschap: vrouwen, hou ’t droog!

De avond begint meteen met feiten. Het zijn maar liefst 400.000 eitjes, die een meisje al tijdens de geboorte meekrijgt en ja, op een gegeven moment zijn ze op. Vrouwen leven langer en met een gemiddelde overgangsleeftijd van 52 jaar, loopt een vrouw nog tamelijk lang rond met lege eierstokken.

De theaterzaal in Perron-3 is tot de nok gevuld met vrouwen. Het idee om de artsen samen te brengen, was afkomstig van Boekhandel De Omslag en Huis73. Dat de voorstelling snel uitverkocht was, snapt Manon wel: ,,Vrouwen weten veel te weinig over hun eigen lijf.” Al zijn er misschien mensen (lees: mannen) die een beetje overgangsmoe zijn. Je kunt bijna geen blad meer open slaan of het gaat over opvliegers, droge vagina's en zweetnachten.

1,2 miljoen vrouwen in overgang

Maar ja, op dit moment zijn nu eenmaal 1,2 miljoen vrouwen in ons land in de overgang. Terwijl vrouwen vroeger thuisbleven bij de kinderen, werkt die grote groep ook nog eens. Dat in combinatie met gierende hormonen, een puber in huis of juist het lege-nestsyndroom: een makkie is het zeker niet. Daarom een avond met heel veel informatie en af en toe een kwinkslag van Mieke Kerkhof. Geen onderbroekenlol overigens, want als die laatste ergens een hekel aan heeft, zijn het wel foute grappen over gynaecologen.

Lege eierdoos

Dus ja: wat te doen met die lege eierdoos? Als de hormonen, die eerst door je lijf gieren, ineens af gaan nemen. Met minder progesteron slaap je minder, wordt je stemming beïnvloed, wordt het bindweefsel zwakker. Dat heeft gevolgen. Vervolgens laat de oestrogeen je in de steek.

Opvliegers, droge slijmvliezen met als gevolg blaasontstekingen en pijn bij het vrijen. En dat is niet goed, vindt Manon. ,,Doordat alles droger wordt, kunnen bacteriën makkelijker de vagina binnenkomen, waardoor je blaasontsteking krijgt. En dan heb je geen pijn bij het plassen, maar moet je wel vaker. Daarbij gaat alles hangen. Maar liefst 50 procent van de vrouwen heeft een verzakking van de baarmoeder. Dus train die spieren. Ga naar de huisarts, ga naar de bekkenfysiotherapeut, het wordt tot negen keer vergoed uit de basisverzekering. Echt: houd ‘m droog!”

Zoek hulp

Gelukkig heeft Manon ook nog tips. Als je blijft bewegen, stopt met roken, minder alcohol drinkt en gezond eet, kan dat wel eens helpen. Gemberthee roept opvliegers op, dus liever niet. De belangrijkste tip: zoek hulp. ,,Ga naar de dokter als je ineens weer bloed verliest als je een jaar niet ongesteld bent geweest. Dat is namelijk géén verlate menstruatie.” En: ,,Ga naar de dokter als je niet meer uit de vicieuze cirkel van slecht slapen, prikkelbaar zijn, het niet meer trekt op het werk of thuis daardoor gaat piekeren en weer slechter slaapt.” Ook: ,,Ga naar de dokter bij pijn bij het vrijen! Of koop glijmiddel.”

En er is hulp en hoop. Er zijn overgangsconsulenten, er zijn voedingssupplementen en tot slot nog hormonale therapie. Tachtig procent van de vrouwen in de overgang heeft klachten die hen belemmert tijdens het dagelijks leven. Dertig procent gaat naar de huisarts en slechts vier procent kiest voor hormonale therapie. Terwijl dat laatste door verschillende onderzoeken is bewezen, vertelt Manon. Kortom: dames, zorg voor jezelf!

Is er nog iets te lachen?

Is er niks meer te lachen dan? Natuurlijk wel, vindt Mieke Kerkhof. Alhoewel weinig vrouwen voor hun plezier naar de gynaecoloog gaan, kan het er soms ook best grappig zijn. Van de namen voor de vagina (zweetmuts, oorlogsgebied, gevarendriehoek) tot aan de klassieker: ,,Bent u nuchter mevrouw?”, met als antwoord: ,,Kunt u dat daar beneden zien, dokter?” En het beste nieuws wat ze mee kan geven is: ,,We zijn veel leuker dan toen we 18 jaar waren.” Komt het ooit allemaal toch nog goed.

Op 30 november organiseert het JBZ een webinar met drie gynaecologen, een cardioloog, twee huisartsen en een overgangsconsulente. Zij leggen uit wat er met het lichaam van een vrouw gebeurt en wat er gedaan kan worden. Aanmelden is gratis. Ga naar jbz.nl/overgang.