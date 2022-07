Geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht door storing bij Geldermalsen

DEN BOSCH - Door een stroomstoring bij Geldermalsen rijden er vrijdagochtend opnieuw geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht. Dat meldt de NS. Naar verwachting is de storing rond 13.15 uur voorbij. Het is de tweede keer vrijdag dat het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch stil ligt.

Er reden vanaf vrijdagochtend 09.50 uur geen treinen meer van en naar Den Bosch. Dat duurde tot 10.20 uur, rond 10.45 uur reden de treinen weer normaal. Volgens de NS was er sprake van een stroomstoring.

,,De Sprinter naar Utrecht Centraal van 10.03 uur rijdt niet”, galmt uit de speakers door de stationshal in Den Bosch. Het is niet de enige trein die vrijdagochtend niet rijdt, want ál het treinverkeer vanaf Den Bosch richting Utrecht, Nijmegen, Oss, Eindhoven en Tilburg ligt tijdelijk stil. Zo moet Bram uit Sint-Anthonis even wachten op zijn stedentripje naar Delft. ,,Ik heb om 14.00 uur een reservering voor de Oude Kerk om daar een kijkje te nemen. Als om 12 uur de treinen weer zouden rijden, dan haal ik het.”

‘Kom me toch maar ophalen’

Maar ja, dan moeten die treinen om 12.00 uur wel echt gaan rijden. In de stationshal van Den Bosch is het vertrouwen niet groot. ,,Ja, ze zeggen wel dat ze om 12 uur gaan rijden, maar kom me toch maar ophalen", zegt een meisje in de telefoon.

Ze staat voor de informatieborden in de hal waar eerst het bericht over de storing langskomt, vervolgens het advies om vanaf 14 juli het traject richting Utrecht te mijden en daarna óók nog het bericht dat er minder treinen rijden in verband met personeelstekort. De NS doet niet bepaald aan klantenbinding.

Op naar de autobeurs

Langzaamaan verplaatst de meute zich naar het Stationsplein richting de bussen en de taxi's. Het trio Rick, Harm en Tygo uit Deurne staat vertwijfeld op de telefoons te kijken. ,,We zouden op dit moment aankomen in Utrecht", zegt Rick. De drie hebben autobeurs DAY1 World Of Cars in de Jaarbeurs op het programma staan. ,,Maar met de trein gaat het niet worden", aldus Harm. Tygo hapt ondertussen maar met een broodje, kijkt naar de bussen en zegt. ,,We willen nog steeds gaan hoor.”

