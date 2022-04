Geen voetballer, maar patissier: Niels de Rouw treedt in voetsporen van opa en vader

Bossche­naar (22) rijdt opnieuw te hard nadat beginners­rij­be­wijs werd ingenomen

DEN BOSCH - Een 22-jarige man uit Den Bosch bleek donderdagavond behoorlijk hardleers. Na meerdere grove snelheidsovertredingen de afgelopen jaren, besloot het CBR in januari zijn beginnersrijbewijs in te nemen. Toch ging hij donderdagavond opnieuw in de fout: hij stapte de auto in en reed met hoge snelheid door het centrum van Den Bosch.

