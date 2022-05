Geen vrachtwagenchauffeurs, maar John Travolta maakt de dienst uit op de Treurenburg in Den Bosch

‘Night fever, night fever. We know how to do it. Gimme that night fever, night fever. We know how to show it.’ Normaal staan op de parkeerplaats bij Chauffeurscafé Treurenburg in Den Bosch ronkende vrachtwagens met chauffeurs op weg naar een plek ver weg, maar deze zaterdagavond ruim na 19.00 uur klinken plots de zoetgevooisde stemmen van de Bee Gees uit de speakers van zeventig auto's met een aangenaam zonnetje op de achtergrond.