Gehandicapte Erika (70) is andere auto’s op haar parkeerplaats zat: ‘Ik ga een keer door het lint’

In de noodopvang Voor Ozlem uit Turkije wacht een nieuw leven in Den Bosch: ‘Mijn droom is een eigen kindcen­trum’

ROSMALEN - Ze is 39 - ‘almost forty’ - en al twintig jaar docent wiskunde op een middelbare school. Of was, beter gezegd. De school in Turkije waar Ozlem werkte werd gesloten, haar diploma werd ingetrokken en haar man opgepakt.

17 augustus