Geld en drugs gevonden in garagebox

met video Vrouw (68) dood gevonden in woning in Rosmalen, aangehou­den verdachte is haar zoon (40)

ROSMALEN - In de Wethouder Noppenlaan in Rosmalen is woensdagavond een vrouw dood gevonden in haar woning. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Een man is als verdachte aangehouden. Het gaat om de zoon (40) van de overleden vrouw (68).

30 juni