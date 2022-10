Geparkeerde auto vliegt in brand in Vught

17 duurzame woningen in plan Den Hoek Helvoirt worden in 75 dagen uit de grond gestampt

HELVOIRT - Van der Heijden Projectontwikkeling mag zeventien duurzame woningen gaan bouwen in het uitbreidingsplan Den Hoek in Helvoirt. Bijzonder: die moeten in iets meer dan twee maanden helemaal klaar zijn.

