Geplunderde Primera is als een feniks uit zijn as herrezen

„Hé, wat doe je nou? Alles is nét nieuw!”, zegt Guido met een schalkse lach tegen Tessa Vugts, vertegenwoordiger van het in Den Bosch gevestigde Ritmeester Cigars. Met de zijkant van haar schoen -maatje 35- heeft ze zojuist per ongeluk bij de achterwand een stel cadeaukaarten geschampt. De sfeer zit er dus weer goed in. Al om negen uur stond Vugts voor de deur. Met in haar hand een fles bubbels, om samen met het Gemondse echtpaar de heropening te vieren. Ook diverse andere attenties zijn in de winkel, die bijna in z’n geheel is vernieuwd, te aanschouwen. Zoals een fleurige bos bloemen, afzender ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch.