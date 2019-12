Gerrit Greveling (60), ex-patron-cuisinier van Bosch Chalet Royal overleden: ‘Een enorme vakman’

Column Station 's-Hertogen­bosch Centraal, wat is zo'n titel nog waard?

11:57 Do 12 dec. Post in de brievenbus. ‘Ik las dat station Eindhoven door bemiddeling van de gemeente verheven is tot Eindhoven Centraal. Het bestuur van mijn stad dient er per omgaande voor te zorgen dat ook wij de status krijgen van ‘s-Hertogenbosch Centraal. De hoofdstad van de provincie dient toch minimaal deze status te krijgen. Aan de bak dus, gemeente.’