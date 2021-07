Geschoten of geslagen? Er is in ieder geval bloed; Vught in de ban van ‘incident’

VIDEO Politie zoekt bloedende man die in gezicht is geslagen in Vught, verdachten na achtervol­ging gecrasht op A12 bij Zoetermeer

21:01 VUGHT - Na een mishandeling of vechtpartij in Vught is zaterdagmiddag een vluchtauto achtervolgd en uiteindelijk gecrasht op de A12 bij Zoetermeer. Drie inzittenden werden midden op de snelweg ingerekend. Getuigen spraken van een mogelijke schietpartij in Vught, maar of er ook echt geschoten is, wordt nog onderzocht.