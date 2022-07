Gevaar bij nieuwbouw Pearle-pand? Meetkastjes kunnen 24 uur per dag alarm slaan

Aangrenzend pand De Kleine Winst, waar Jeroen Bosch heeft gewoond en het pand waar jarenlang een Febo-filiaal was gevestigd, zijn voorzien van een tiental meetkastjes. ,,Vierentwintig uur per dag wordt geregistreerd of daar teveel beweging wordt veroorzaakt door de nieuwbouw. Als dat gebeurt of dreigt te gebeuren dan wordt direct alarm geslagen. Ze zijn heel scherp afgesteld, maar er nog geen sprake geweest van een alarmerende situatie.’’