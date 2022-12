Gewonde bij ongeval op A59, snelweg dicht tussen Drunen en Den Bosch

Dankzij Acco ligt het graf van je vader, kind of oma er netjes bij, en hij zorgt ook voor wat gezellig­heid

ROSMALEN - De begraafplaats is voor velen een emotioneel beladen plek. En dan wil je graag dat het er rondom het graf van je dierbare allemaal goed verzorgd uitziet. Op de algemene begraafplaats Oude Baan in Rosmalen zorgt Acco ervoor dat dit het geval is. En wat blijkt: het kan er soms ook nog eens gezellig zijn.

1 december